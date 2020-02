Werknemers vragen aan gemeentebestuur en bedrijfsleiders om meer veiligheid: “Pak onderbelichte racebaan eindelijk aan”

Els Dalemans

19 februari 2020

09u31 2 Bornem Met een pamfletactie voor de start van de gemeenteraad in Bornem vroegen enkele vakbondsafgevaardigden aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de parallelweg van de N16. “Net nog gebeurde Met een pamfletactie voor de start van de gemeenteraad in Bornem vroegen enkele vakbondsafgevaardigden aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de parallelweg van de N16. “Net nog gebeurde een zwaar ongeval op deze onderbelichte racebaan, het is een levensgevaarlijke plek. Wij vragen het gemeentebestuur en onze bedrijfsleiders om het probleem samen op te lossen”, zegt ACV-afgevaardigde bij Lonza Bornem Gunter Michiels.

“Enkele weken geleden gebeurde het zoveelste ongeval op de Rijksweg, ter hoogte van de T-splitsing met de Industrieweg. Een bromfietser raakte er levensgevaarlijk gewond na een aanrijding. Het is vreselijk dat dit ongeval gebeurde, net omdat wij al jaren waarschuwen dat deze drukke verkeersweg véél te gevaarlijk is.”

Onderbelicht

“Men haalde er verlichtingspalen weg, de rijweg is er nu onderbelicht waardoor de zichtbaarheid erg slecht is. De snelheid ligt op deze racebaan ook veel te hoog, de weg wordt te pas en te onpas gebruikt als parkeerplaats voor onverlichte opleggers. Aan het kruispunt van de Industrieweg met de Rijksweg zijn de voorrangsregels niet duidelijk, de signalisatie en verkeersremmers ontbreken”, somt Michiels op.

Onderzoeken en analyses

“Wij hebben dit probleem al meermaals aangekaart, maar in het verleden werd door het gemeentebestuur naar de provincie gewezen, daar keek men weer naar het Vlaams Gewest, dat ons terugstuurde naar de gemeente… Er gebeurden al enkele ‘onderzoeken’ en daar hoorden allerlei analyses bij, maar op de Rijksweg zelf veranderde niets.”

Fietsend kind

“Het wordt hoog tijd dat het gemeentebestuur in overleg gaat met de lokale bedrijfsleiders, om samen een oplossing te zoeken voor dit stukje gevaar. Wij willen het niet meemaken dat een collega nooit meer komt opdagen op het werk, of dat een fietsend kind niet meer op school arriveert omdat hier niet werd ingegrepen.”

Budgetten

Schepen van mobiliteit Saadet Gülhan (N-VA) belooft het dossier te bekijken. “Ik heb bij onze diensten al navraag gedaan, maar zij waren niet op de hoogte. Daarom heb ik meteen gevraagd dit probleem te onderzoeken en te bekijken wat er mogelijk is. Ook een overleg met de bedrijfsleiders kan nooit kwaad. De parallelweg is de bevoegdheid van de gemeente, dus we moeten die verantwoordelijkheid ook nemen. We gaan ons niet verschuilen achter budgetten als het om verkeersveiligheid gaat.”

Ook Gemeenteraadslid en Vlaams Volksvertegenwoordiger Wim Verheyden (Vlaams Belang) stelde een schriftelijke vraag over de N16 aan de bevoegde minister. Hij wacht echter nog op antwoord.