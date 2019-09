Werknemers Lonza-Capsugel organiseren kunstveiling voor het goede doel Els Dalemans

09 september 2019

17u12 12 Bornem Een groep werknemers van het Bornemse bedrijf Lonza-Capsugel organiseert komend weekend een kunstveiling voor het goede doel. “Verschillende kunstenaars schonken ons samen 50 werken. We hopen 20.000 euro in te zamelen om vier ploegen te laten starten aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker”, zegt Leen Peersman.

“Ons h’Art Donation for Charity-Team orrganiseert dit kunstproject voor de derde keer, na een voorzichtige start met een online veiling, zien we het nu groter. We vroegen aan verschillende kunstenaars van binnen en buiten Klein-Brabant om ons een kunstwerk te schenken. De reacties waren enorm positief, en bij elke schenking hoorde oook een persoonlijk verhaal. Iedereen kent wel iemand die vocht of vecht tegen kanker”, zegt Leen Peersman.

Indrukwekkende collectie

“Zo konden we een indrukwekkende collectie samenstellen: beeldhouwwerken, aquarel, mixed media, pentekeningen, keramiek, olie op canvas, linosnedes, lithografie en meer. De namen van de kunstenaars doen vast bij velen een belletje rinkelen: Nederlander Beiron Brouwers is internationaal sterk bezig, net als onze eigen Danny Selleslagh uit Sint-Amands. Johan Lowie is een Belg die in Amerika woont, Luc Morjeau is dan weer de Puurse tekenaar van onder andere Suske en Wiske. Ook Guido Van Doorslaer uit Mariekerke is een groot talent, net als fotograaf Charlie De Keersmaecker en gewezen Capsugel-medewerker Walter Van Lent.”

“Met deze kunstveiling willen we het startbedrag inzamelen voor onze ploegen die zullen deelnemen aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Vijf jaar geleden reed één team mee, nu gaan we voor 4 teams en dus €20.000. Het is fantastisch om te zien hoe onze medewerkers -van directieleden over bedienden tot arbeiders- vier dagen lang samen sporten voor het goede doel.”

“We stellen alle kunstwerken tentoon op 14 september van 14 tot 18 uur en op 15 september van 14 tot 15.30 uur in de gebouwen van Syneton, Puursesteenweg 390C in Bornem. Op zondag om 16 uur gaat de veiling van start. Iedereen is welkom!”