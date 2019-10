Werknemers leggen hindernissenparcours af voor het goede doel tijdens 'Qualiphar Trail’ Els Dalemans

24 oktober 2019

18u44 2 Bornem De werknemers van farmabedrijf Qualiphar in Bornem sloten de werkdag donderdag af met een ludiek evenement. “We organiseerden de ‘Qualiphar Trail’, een parcours vol hindernissen en opdrachten doorheen ons bedrijf. Zo zamelden we geld in voor de Trias Trail, een sportieve uitdaging waarmee we Peruviaanse aardappelboeren steunen”, zegt Sophie Naegels.

Quality Manager Sophie Naegels en COO Peter Heerwegh reizen in november naar Peru voor hun deelname aan de vierde ‘Trias Trail’. “De ontwikkelingsorganisatie Trias, die lokaal ondernemerschap steunt, organiseert deze sportieve uitdaging om geld in te zamelen voor de lokale aardappelcoöperatie Coopagros. We wilden graag onze collega’s betrekken bij dit project, door onze eigen ‘Qualiphar Trail’ te organiseren.”

Teambuilding

“Doorheen het bedrijf werd een parcours uitgestippeld, met onderweg verschillende opdrachten en hindernissen. Elk team van drie medewerkers moet deze ‘Qualiphar Trail’ zo snel en goed mogelijk afleggen. Overal in het bedrijf hangen camera’s, in de cafetaria werd een groot scherm geplaatst zodat iedereen alle proeven mee kon volgen. Het werd zo bovenop een geldinzameling meteen ook een leuke teambuilding-activiteit.”

Regenboogberg

“In diezelfde cafetaria werd een grote ‘Regenboogberg’ geplaatst, de berg die wij op onze vijfdaagse trektocht in Peru willen beklimmen. Alle Qualiphar-werknemers konden virtuele aardappelen kopen om ons te steunen, in ruil mochten ze een uitdaging op de berg schrijven. Peter en ik kunnen in ruil voor onze centjes al kiezen uit een ‘Nicole en Hugo-show’, spaghetti en soep koken, auto’s, wassen... De collega’s zijn creatief geweest! (lacht). We zijn vooral blij en dankbaar dat iedereen mee de schouders zet onder dit project en ons zo steunt.”