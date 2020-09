Werken aan historische complex zijn halfweg: “Sint-Bernardusabdij zo snel mogelijk teruggeven aan Bornemnaren”



Els Dalemans

03 september 2020

17u50 0 Bornem De werken aan het publieke gedeelte van de Sint-Bernardusabdij in Bornem zijn halfweg. “We hopen het geheel tegen mei 2021 af te werken, zodat we volgende zomer al de eerste bezoekers kunnen ontvangen. Naast toeristen willen we ook graag de Bornemnaar weer naar de Sint-Bernardusabdij halen, de band tussen het dorp en deze site is immers altijd hecht geweest”, zegt erfgoedconsulent Gert Van Kerckhoven.

De gemeente Bornem renoveert en verbouwt de Sint-Bernardusabdij in de Kloosterstraat samen met een privépartner. Die laatste verbouwt de verdiepingen van het historische complex en de hoevegebouwen om tot appartementen. De gelijkvloerse verdieping van de abdij blijft eigendom van de gemeente Bornem, daar wordt nu met man en macht gewerkt om het complex te moderniseren. Aan deze klus hangt een prijskaartje van zo'n 1,4 miljoen euro.

55.000 kostbare boeken

“De eerste fase van de werken is achter de rug: toen werden de daken, gevels en het buitenschrijnwerk aangepakt. Ondertussen maakten wij in de abdij alle kamers en zalen leeg, we verhuisden de 55.000 kostbare boeken uit de bibliotheek en zorgden voor een veilig onderkomen voor de vele kunstwerken.”

Grote puzzel

“Op dit moment zijn de werken binnen halfweg. Alle technieken -verwarming, elektriciteit en meer- werden al vernieuwd. In sommige ruimtes was bijvoorbeeld maar één stopcontact aanwezig, er was geen isolatie, slechte verlichting… Ook alle vloertegels werden uit de gangen gehaald en worden nu weer teruggeplaatst. Dat is een gigantische klus, alsof je een grote puzzel vol ongelijke stukken moet leggen. We hebben nog enkele stoffige maanden voor de boeg, maar hopen het geheel in maart, april van 2021 te kunnen afwerken. ”

Houtbehandeling

Ook in de unieke bibliotheek wordt gewerkt. “De oude ‘pupiters’ zijn voor een houtbehandeling naar een gespecialiseerd atelier, ook de ingebouwde boekenkasten worden aangepakt. Verder komt ook hier nieuwe elektriciteit, camerabewaking, brandbeveiliging… We hopen in het voorjaar, samen met onze groep vrijwilligers, zo’n 30.000 boeken terug in de rekken te kunnen plaatsen.”

Erfgoedsite

De vernieuwde Sint-Bernardusabdij krijgt in de toekomst heel wat functies. “We willen op deze bijzondere plek alles wat met erfgoed te maken heeft samenbrengen. We zullen in de abdij het verhaal over de rijke geschiedenis van onze gemeente en van Pedro Coloma, ‘heer van Bornem’ vertellen. Voor toeristen wordt de abdij het vertrekpunt voor een bezoek aan het kasteel van graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde.”

Genieten in het groen

“We plannen verder ook tentoonstellingen, projecten en evenementen, ook congressen en seminaries zullen mogelijk zijn. Op termijn wordt ook het park aangepakt, zodat fietsers en wandelaars hier kunnen genieten van het groen of iets drinken in de geplande horecazaak. We breiden onze volkstuinen graag uit met kruiden en bijenkorven, wie weet kan op deze site zelfs ooit weer bier gebrouwen worden.”

Rijk volk

“Omdat op de verdiepingen van de abdij appartementen worden ingericht, leeft bij vele Bornemnaren het idee dat hier enkel ‘rijk volk’ welkom is. Niets is minder waar. De band tussen het dorp en deze site was altijd al enorm hecht, we willen de Sint-Bernardusabdij daarom ook zo snel mogelijk weer openstellen voor en teruggeven aan de Bornemnaren.”