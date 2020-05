Wekelijkse markt hervat maandag, met éénrichtingsverkeer voor bezoekers Kristof De Cnodder

15 mei 2020

15u08 0 Bornem De wekelijkse markt in Bornem gaat maandag opnieuw van start. Marktbezoekers dienen wel rekening te houden met enkele coronagerelateerde veiligheidsmaatregelen. Zo zal er worden gewerkt met éénrichtingsverkeer, vertrekkende vanaf drie toegangspoorten.

“Het is niet de bedoeling om op de markt gezellig een koffieklets te houden of in groep te verzamelen, maar wel om snel, efficiënt en veilig je boodschappen te doen”, benadrukt de Bornemse gemeentedienst Lokale Economie. “Wij hopen dat iedereen zich aan de opgelegde maatregelen houdt en zeker aan de enkelrichting die tijdens de markt zal gelden.”

De marktkramen – 31 in totaal – zullen worden opgesteld op het Kardinaal Cardijnplein en de eerste helft van de Boomstraat. Vertrekkende vanaf drie toegangen wordt er een marktroute uitgestippeld. Bezoekers wordt gevraagd die route te volgen, de nodige onderlinge afstand te bewaren én niet op de stappen terug te keren. Marktstewards zullen foldertjes met richtlijnen uitdelen en iedereen wegwijs proberen te maken. Bovendien zal aan elke kraam een affiche komen te hangen waarop het maximum aantal mensen wordt vermeld dat tegelijk mag aanschuiven.