Wegdek komt omhoog: motorfietser komt ten val TVDZM

26 juli 2019

16u00 2 Bornem Op de Rijksweg N16 in Bornem is vrijdagnamiddag een motorfietser gewond geraakt bij een ongeval. De man kwam ten val nadat het wegdek omhoog was gekomen.

Het ongeval gebeurde kort na 15.00 uur vanmiddag. Hij was op dat moment aan het rijden in de richting van Temse. Ter hoogte van het kruispunt met de Hingenesteenweg kwam de motorrijder ten val. Vermoedelijk door het wegdek dat omhoog was gekomen door de hitte van de afgelopen dagen. De motorrijder belandde na zijn val in een gracht naast de rijbaan. De Bornemse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland kwam ter plaatse om de man uit de gracht helpen. Nadien werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Door het ongeval werd de N16 in de richting van Temse ruim een half uurtje afgesloten voor het verkeer.