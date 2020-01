Weert krijgt eigen wijn- en muziekbar 'Velkro': “Iedereen moet zich hier thuis voelen” Els Dalemans

09 januari 2020

17u19 4 Bornem Op vrijdag 10 januari opent Bornemnaar Joachim Maes de deuren van zijn wijn- en muziekbar ‘Velkro’. “Ik combineer hier mijn grote liefde voor muziek met gezelligheid en lekkere wijn. Velkro werd bewust ingericht als woonkamer: iedereen moet zich hier thuis voelen.”

“Tijdens een reisje naar Barcelona vijf jaar geleden raakte ik in de ban van de wijn- en tapasbars. Dat idee bleef jarenlang in mijn hoofd rondspoken, ook al werkte ik toen nog als projectmanager in een groot bedrijf. Na een ontslagronde ging ik, met mijn koksdiploma op zak, aan de slag in de Bornemse horeca. Met de nodige ervaring in de keuken en de zaal besloot ik uiteindelijk mijn vijf jaar oude droom waar te maken. Het is een grote sprong in het onbekende, maar ik sta te popelen om eindelijk mijn eigen ding te doen”, zegt Maes.

Woonkamer

“Een pand huren in het centrum van Bornem is nog amper betaalbaar, maar in deelgemeente Weert kreeg ik een prachtige kans. We richtten Velkro in als een woonkamer, niet als een typisch café. Je kan er allerlei dranken krijgen, maar we focussen vooral op een uitgebreide selectie aan lekkere wijnen. Het aanbod aan tapas houd ik voorlopig nog klein, omdat ik hier alleen aan de slag ga. Op termijn kunnen we nog verder uitbreiden.”

Concerten

“Muziek is mijn grote passie en daar wil ik ook mijn klanten van laten genieten. Zelf speel ik piano en accordeon, maar ik moet in Velkro natuurlijk vooral opdienen. Daarom nodig ik regelmatig gasten uit om hier een concert te komen geven. Ik wil graag samenwerken met de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Bornem, maar denk naast klassieke muziek ook aan jazz en blues. Wie interesse heeft, mag gerust eens langskomen om verder af te spreken.”

Velkro opent nu vrijdag 10 januari om 16 uur de deuren, meteen vindt ook een eerste optreden plaats. “Marleen De Maeyer en Elisaveta Vasileva spelen om 19.30 uur samen op de piano, op zondag 19 januari om 11 uur brengen Jan Van Landeghem en Jenny Spanoghe hun nieuwjaarsconcert. Nieuwe namen en data vind je telkens op onze Facebookpagina.”

Wijn- en muziekbar Velkro, Binnendijkstraat 2 in Weert, open van donderdag-zaterdag 16 tot 23 uur, op zondag van 11-18 uur.