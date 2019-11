Weer vrachtwagen tegen hoogtebegrenzer Scheldebrug: “We kunnen dit niet nóg eerder en duidelijker signaleren”



Els Dalemans

13 november 2019

10u35 0 Bornem Woensdagochtend vroeg reed wéér een vrachtwagen tegen de hoogtebegrenzer aan de Scheldebrug in Bornem. Door het incident raakte de ochtendspits helemaal in de war. “We waarschuwen al vanop de A12 voor deze begrenzer, meer kunnen we niet doen. Gelukkig zijn de werken aan de Scheldebrug bijna achter de rug”, klinkt het bij politie Klein-Brabant.

“Woensdag rond kwart voor 6 reed een vrachtwagen voor de zesde of zevende keer -we zijn de tel ondertussen zelf kwijt- tegen de hoogtebegrenzer. De bestuurder negeerde dus eerst alle signalisatie op de A12 en op de N16, die in meerdere talen waarschuwt dat er hoogtebegrenzers staan aan de Scheldebrug. Ook onder de mobiele portieken aan de kruispunten reed de truck door, mogelijk voelde de chauffeur niet eens dat hij deze raakte. Bij de eerste vaste hoogtebegrenzer was er natuurlijk wél effect: heel de constructie van staal en beton viel omver en de vrachtwagen zat klem”, zegt Dave Lemmens van politiezone Klein-Brabant.

Einde in zicht

“Op dat moment konden er geen vrachtwagens meer over de brug, auto’s gelukkig nog wel. Maar door de chaos raakte de ochtendspits op de N16 helemaal in de war. Wij zorgden zo snel mogelijk voor de nodige signalisatie, zodat het verkeer in beide richtingen over de nieuwe Scheldebrug kon rijden. Daarna werd de omvergereden constructie getakeld, zodat het verkeer later op de dag weer de oude Scheldebrug kan gebruiken. Het einde van de werken aan de brug is in zicht, en gelukkig maar. We kunnen de aanwezigheid van de hoogtebegrenzers niet nóg duidelijker signaleren.”

De hoogtebegrenzer -ingesteld op 4 meter- moet de stellingen en arbeiders op de oude Scheldebrug beschermen tijdens de renovatiewerken van de constructie. Op vrijdag 15 november start de aannemer met het afbreken van de stelling, een week later moet de klus geklaard zijn.