Week na eerste coronabesmetting in OLVP-school: “Leerlingen keren stilaan terug uit quarantaine, wij zetten volop in op afstandsonderwijs” Els Dalemans

24 september 2020

17u29 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Bornem Exact een week geleden stuurde de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatieschool in Bornem 70 leerlingen en 17 leerkrachten naar huis nadat één van hen positief testte op Covid-19. “De eerste leerlingen keren, na een negatieve test, stilaan terug naar school. Ondertussen zetten wij volop in op afstandsonderwijs”, zegt adjunct-directeur Tom Sas.

Eén van de 1.103 leerlingen van de middelbare school van OLVP Bornem legde vorige week een positieve coronatest af. De uitslag van de test van een tweede leerling was op dat moment nog niet gekend, toch werd meteen besloten om 70 leerlingen en 17 leerkrachten naar huis te sturen. “Een dag later kregen we het bericht dat de tweede coronatest negatief was, daarom mochten 21 leerlingen en 6 leerkrachten maandag alweer terugkeren naar school”, zegt Sas.

Afstandsonderwijs

“Toch bleef nog een grote groep afwezig, waaronder ook heel wat leerkrachten. We probeerden daarom de voorbije dagen alle mogelijke varianten op afstandsonderwijs uit, om toch zo veel mogelijk lessen aan te bieden aan zo veel mogelijk klassen. Of dit lukt, is natuurlijk afhankelijk van het vak, het onderwerp, de opdracht…. Praktijklessen in een labo kan je bijvoorbeeld moeilijker vanop afstand controleren.”

6 scenario’s

“Leerlingen kregen vooral les via het ‘smartboard’ -een slim, digitaal schoolbord- in de klas, van een leerkracht die thuis in quarantaine zat. Leerlingen die op dat moment net als de leerkracht afwezig waren, konden via hun laptop diezelfde les óók van thuis uit bijwonen. Alles samen hadden we maar liefst 6 verschillende scenario’s uitgewerkt -waarbij leerkrachten, leerlingen, of een combinatie van de twee afwezig was- waarmee we aan de slag konden.”

Grote stappen

“Stilaan komen de eerste afwezige leerlingen ook weer terug uit quarantaine, nadat zij een negatieve coronatest aflegden. Vanaf volgende week hopen we weer voltallig te zijn, we houden er natuurlijk rekening mee dat we dit schooljaar nog meermaals op dezelfde manier aan de slag moeten gaan. Maar met wat creatief denkwerk en een goede samenwerking hebben we de voorbije dagen grote digitale stappen gezet, dus dit moet in de toekomst ook lukken.”