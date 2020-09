VZW Cycling Klein Brabant organiseert eerste coronaproof dameswielerwedstrijd en pakt in primeur uit met ‘Safety Totems’ Els Dalemans

07 september 2020

12u55 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Bornem De nieuwe VZW Cycling Klein Brabant palmt nu zondag 13 september Bornem-centrum in voor de eerste wedstrijd voor dames elite sinds de coronamaatregelen. “175 dames zullen deelnemen aan de eerste ‘Grote Prijs Luxhuis – Ereprijs Deco Elektro’. En we pakken uit met nóg een primeur: voor het eerst worden ‘Safety Totems’ ingezet om de wedstrijd nog veiliger te laten verlopen”, zegt koersdirecteur Sacha Sijmons.

“Cycling Klein Brabant kiest heel specifiek voor de organisatie van een dameswielerwedstrijd, om het dameswielrennen in de streek extra te promoten. Het was door de coronacrisis niet vanzelfsprekend om dit evenement nog dit wielerseizoen te organiseren. Maar in samenwerking met de gemeente Bornem, Cycling Vlaanderen en de politiediensten tekenden we een heel plan uit, zodat alle veiligheidsmaatregelen kunnen nageleefd worden en iedereen toch voluit zal kunnen genieten.”

Geen ploegenvoorstelling

“Een ploegenvoorstelling kan zondag spijtig genoeg niet, maar we kunnen nu al enkele toppers aankondigen. Zo is Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke ingeschreven, we verwachten Loes Sels, Ellen Van Loy en nog heel wat andere sterke deelneemsters. We kregen ook verschillende aanvragen uit het buitenland, iedereen zit duidelijk te popelen om weer wedstrijden te mogen rijden.

Toeschouwers welkom

De deelneemsters worden verwacht vanaf 13.30 uur, de wedstrijd zelf gaat van start om 15 uur in de Boomstraat en het einde is voorzien om 18 uur. De route loopt langs de Kloosterstraat, Brandheide, Hoogste, Barelstraat en Puursesteenweg. Alles samen rijden de dames 11 rondes van zo’n 10 kilometer, langsheen het parcours zijn toeschouwers meer dan welkom. We vragen iedereen om een mondmasker te dragen en de nodige afstand te houden, zo maken we er samen een veilig en sfeervol evenement van.”

Safety Totems

“Om ook de veiligheid van onze deelneemsters te verhogen, testen we zondag voor het eerst ‘Safety Totems’ uit. Deze totems zijn gemaakt van kunststof, ze zijn meer dan 2 meter hoog en voorzien van licht en geluid. Ze kunnen aan obstakels zoals bijvoorbeeld verkeerseilanden of paaltjes op de weg worden geplaatst als waarschuwing voor de wielrenners. De eerste wedstrijdwagen kan de totems vanop afstand inschakelen, de wagen die de rij sluit zet het geheel weer af. Zo blijft de hinder voor de buurt ook beperkt. We zijn fier dat deze totems voor het eerst worden uitgetest tijdens onze wedstrijd.”