Vrouw (71) besteelt buurman met sleutel die diende om hondje uit te laten Tim Van Der Zeypen

03 maart 2020

15u45 0 Bornem Een 71-jarige vrouw uit Bornem riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel. De vrouw moest zich verantwoorden voor de diefstal van zo’n 7.000 euro. Geld dat ze stal bij haar buurman.

“Om in de woning te geraken gebruikte ze een sleutel van het slachtoffer. Die had ze gekregen om met het hondje te kunnen gaan wandelen”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot op zitting. Meteen na één van de diefstallen was er een vermoeden wie achter de diefstallen zat. Daarom werd een camera geplaatst in de woning.

Daarop was de beklaagde te zien. “Ze nam een telkens een enveloppe uit de aktetas van het slachtoffer”, aldus Berteloot. In totaal zou ze drie keer in de woning zijn geweest terwijl ze er niets had te zoeken. Oorspronkelijk ontkende de vrouw, maar eens geconfronteerd met de camerabeelden ging ze over tot bekentenissen.

“Ik kan niet zeggen waarom ik het heb gedaan”, gaf de vrouw emotioneel toe. Ze vroeg enige mildheid aan rechter Jessica Bourlet. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van meer dan 2.000 euro. “Er moesten nieuwe sloten worden geïnstalleerd, omdat er nog steeds een sleutel is verdwenen”, verduidelijkte de raadsman van de museumuitbater.

Vonnis op 30 maart.