Vrouw (41) komt om bij verkeersongeval op N16 TVDZM

18 augustus 2019

09u00 10 Bornem In Bornem is vannacht een 41-jarige vrouw uit Willebroek om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat gebeurde op de Rijksweg N16 tussen Temse en Mechelen.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 23.30 uur. De vrouw kwam op dat moment met haar wagen uit de richting van Temse en reed richting Willebroek. Enkele meters voor het kruispunt van de N16 met Klein-Willebroek week de vrouw van haar rijvak af en belandde ze met haar wagen tegen een boom in de middenberm.

De hulpdiensten werden erbij gehaald en kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd maar overleed later aan haar verwondingen. De politie van Klein-Brabant stelde een perimeter in. De Rijksweg richting Mechelen werd volledig afgesloten. In de tegenovergestelde richting moest het verkeer over een rijstrook.

Ook de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht. Die stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Momenteel is nog niet duidelijk waarom de vrouw van haar rijvak is afgeweken. Zo waren er geen getuigen en waren er ook geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Na de vaststelling werd de wagen getakeld en kon de rijbaan na zo’n drie uur opnieuw worden vrijgegeven.