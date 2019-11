Vrijwilligers lezen voor aan Bornemse senioren: “Ook wie zelf niet meer leest, kan genieten van mooie verhalen” Els Dalemans

21 november 2019

17u45 0 Bornem Senioren die zelf geen boeken meer lezen, toch nog laten genieten van verhalen. Dat is het doel van het nieuwe project van de Bornemse bibliotheek. Vrijwilligers trokken deze week naar de Bornemse woonzorgcentra, om er voor te lezen aan de bewoners. “We vinden altijd wel een verhaal dat iemand boeit”, zegt Heleen Van Aken van de bib.

“De ouderenweek en de voorleesweek vallen dit jaar samen, zo kwamen wij op het idee om de twee te combineren. We gingen op zoek naar vrijwilligers om voor te lezen. Heel wat senioren, bijvoorbeeld bewoners van een woonzorgcentrum, geraken fysiek niet meer tot in de bibliotheek. Anderen zien niet goed genoeg meer om zelf boeken te lezen, of vinden het te vermoeiend. Maar ook wie zelf niet meer leest, kan nog genieten van mooie verhalen”, zegt Van Aken.

Poëzie en de krant

“Onze vrijwilligers kreeg een specifieke workshop ‘voorlezen aan ouderen’, met informatie over hoe je een goed verhaal kiest, in welke ruimte je best voorleest, enzovoort. Ze trokken naar de Bornemse woonzorgcentra Seniorencentrum OLV en De Vlietoever, voor voorleesmomenten in groep en één-op-één voorleesmomenten. Ze pasten hun lectuur aan het publiek aan: in de ene kamer werd poëzie voorgelezen, elders een mooi verhaal, of simpelweg nieuws uit de krant.”

Sociaal contact

“De eerste reacties waren enorm positief: de bewoners genoten niet enkel van de verhalen maar ook van het sociaal contact. Je kan immers ook een luisterboek afspelen, maar dan blijft de bewoner nog altijd alleen met zijn of haar gedachten. Dankzij onze vrijwilligers is er interactie, kan er nagepraat worden, en daar genieten de bewoners enorm van. Na de voorleesweek gaan we daarom, samen met de vrijwilligers, bekijken of een langdurige samenwerking met de woonzorgcentra mogelijk is.”

Senioren die niet in een woonzorgcentrum wonen, kunnen volgende week dinsdag 26 november terecht in de bib van Bornem. Van 14.30 tot 15.30 uur wordt ook daar een voorleesmoment georganiseerd, iedereen is welkom.