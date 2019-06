VRD krijgt geen vergunning voor nieuwe distributiecentrum: “In beroep gaan of plannen hertekenen” Els Dalemans

04 juni 2019

12u53 4 Bornem Transportbedrijf VRD krijgt geen vergunning voor het nieuw geplande distributiecentrum langs de N16 in Bornem. Na buurtprotest en een negatief advies van het gemeentebestuur zegt nu ook de provincie ‘neen’ tegen het project. “We kunnen in beroep gaan of onze plannen aanpassen. Dit stelt ons teleur: we willen 50 nieuwe jobs creëren in Bornem”, zegt Liesbeth Van Raemdonck van VRD.

Het bedrijf VRD heeft al 12 een vestiging in Bornem, maar wil graag uitbreiden met extra opslagruimte en de bijhorende laad- en loskades. Het bedrijf kocht daarom de voormalige Calberson-site langs de N16, die wordt ontsloten via de Van Kerckhovenstraat.

Het vorige gemeentebestuur leverde een vergunning af, maar bezorgde buurtbewoners protesteerden tegen de plannen. Het dossier verhuisde daarop naar het provinciebestuur, dat Bornem om advies vroeg. Het nieuwe schepencollege gaf een ongunstig advies, vooral de mobiliteit rondom de site maakt het dossier moeilijk. De provincie besloot daarop om VRD géén vergunning te geven.

“Vanzelfsprekend zijn we teleurgesteld. We zijn een familiebedrijf dat enkel met Belgische truckers werkt, en wilden graag uitbreiden en 50 bijkomende lokale jobs creëren. Op deze manier steekt men stokken in de eigen economie”, zegt Van Raemdonck. “Voor de Administratie Wegen en Verkeer was de ontsluiting van het nieuwe terrein geen probleem, maar het protest van omwonenden en het negatief advies van Bornem deden ons dossier de das om.”

“Het terrein is onze eigendom, dus we gaan nu op zoek naar andere oplossingen. In beroep gaan tegen de beslissing is een optie, maar dit zou meer dan 2 jaar tijd in beslag kunnen nemen. Daarom willen we ook samen met het gemeentebestuur bekijken of we onze plannen kunnen bijsturen. We blijven ervan overtuigd dat ons project een meerwaarde is: niet alleen creëren we jobs, maar we willen ook een oud bedrijfsterrein dat op dit moment staat te verloederen nieuw leven inblazen.”