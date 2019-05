Voorzitter KSV Bornem neemt ontslag na discussie over borgstelling: “Wantrouwen van nieuwe gemeentebestuur is te groot”

Els Dalemans

30 mei 2019

11u03 0 Bornem Harry Van Houteghem neemt ontslag als voorzitter van KSV Bornem. De voetbalclub, die nu al een torenhoge schuld moet afbetalen, vroeg aan de gemeente om opnieuw borg te staan voor een bijkomende lening. “Het wantrouwen van het bestuur is te groot”, aldus Van Houteghem. “Wij deden verschillende voorstellen, maar gaan niet wéér borg staan”, reageert burgemeester Kristof Joos (N-VA).

KSV Bornem vond in 2017 een investeerder die de club geld wou lenen om uit de financiële problemen te geraken. Maar de man vroeg in ruil voor de nodige 400.000 een borgstelling van de gemeente Bornem. Voor de schulden van KSV Bornem aan de gemeente - nog eens zo’n 230.000 euro - werd een afzonderlijk afbetalingsplan opgemaakt.

De terugbetaling aan Bornem liep niet alleen vertraging op, CD&V vroeg op de jongste gemeenteraad aan het gemeentebestuur om bovenop nog eens borg te staan voor een bijkomende lening aan de club. “Er is 70.000 euro nodig om het seizoen volledig af te sluiten”, aldus Luc De boeck (CD&V). De meerderheid gaf echter niet toe: “De afspraak was duidelijk: er mogen géén bijkomende schulden gemaakt worden”, reageerde burgemeester Kristof Joos (N-VA).

“Wantrouwen is te groot”

“Na die gemeenteraad vond overleg plaats tussen het KSV-bestuur en het gemeentebestuur, en we hebben daar gemerkt dat de wrijvingen en het wantrouwen té groot zijn”, zegt Van Houteghem. “We kunnen niet meer rekenen op ruggensteun, hoewel we die anderhalf jaar geleden uitdrukkelijk wél kregen van toenmalig burgemeester De boeck. Ik ben voorzitter geworden op zijn vraag, en ik heb toen enorm getwijfeld omdat de schuld zo groot was. Maar net omdat we die garantie kregen vanuit de gemeente, durfde ik het aan.”

“We konden het aangroeien van het verlies stoppen, zijn gestart met onze terugbetalingen, maar er zijn de voorbije maanden nog lijken uit de kast gevallen. Daarom vragen we nu deze bijkomende borgstelling. We gaven het schepencollege ook een gedetailleerd budget voor volgend seizoen, waaruit blijkt dat we uit de put kunnen kruipen. Maar men gelooft ons niet meer. Meer nog: ik kreeg te horen dat ik wel eens persoonlijk verantwoordelijk zou kunnen worden gesteld voor dit alles. Dat was de druppel.”

“De Raad van Bestuur van KSV Bornem heeft nu beslist dat de spelers die al tekenden voor komend seizoen, hun vrijheid krijgen. Men gaat in de toekomst spelen met de beloften, om de jeugd speelkansen te geven. Ik ben benieuwd hoe supporters en sponsors hier gaan op reageren.”

“Alternatieven voorgesteld”

“Wij kunnen inderdaad niet akkoord gaan met nóg eens een borgstelling, maar hebben KSV Bornem wel andere voorstellen gedaan: een crowdfunding-actie, een herschikking van de schulden...”, reageert burgemeester Joos. “We willen nog altijd meedenken, maar voor de club is er blijkbaar maar één optie. Dan moet men niet beweren dat de gemeente nu de grote schuldige is.”

“De beslissing van KSV Bornem om met de beloften te gaan spelen, hoeft ook geen slecht verhaal te zijn. Als je de jeugd uit Bornem op het veld zet, trek je ook meer supporters en sponsors uit onze gemeente aan. Wij geloven nog altijd in een oplossing en een toekomst voor deze club. Maar: er werden in het verleden afspraken gemaakt, en iedereen moet zich daar eindelijk eens aan houden.”