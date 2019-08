Voorzitter jarige wandeltocht blikt terug en kijkt vooruit: “Ik wens de Dodentocht en onze vrijwilligers nog jaren vol plezier en kameraadschap toe” Els Dalemans

08 augustus 2019

19u49 0 Bornem Hij nam zelf deel aan de eerste Dodentocht, maar moest na 50 kilometer opgeven. Daarop sloot André De Clerck (67) zich aan bij de organisatie, ondertussen is hij al jaren voorzitter. “Ik wens de Dodentocht én onze ploeg nog vele jaren vol plezier en kameraadschap toe. Onze hardwerkende vrijwilligers verdienen wat minder kritiek en wat vaker een pluim.”

“Ik gaf niet zomaar op”, verdedigt De Clerck zich meteen. “Ik stapte als 18-jarige mee met een ploeg Chiroleiders, en de ene na de andere haakte af. In Aalst - toen de controlepost halfweg - zat ik twéé uur te wachten op mijn vrienden. Toen zij arriveerden, was ik helemaal stijf en kon ik geen voet meer verzetten.”

Vanaf editie 3 engageerde De Clerck zich als medewerker. “Jaar na jaar nam ik iets meer verantwoordelijkheid, tot ik uiteindelijk voorzitter werd. Ik ben daar fier op ja: de Dodentocht is gestart met 65 wandelaars en nu ontvangen wij maar liefst 13.000 deelnemers. We zullen het dan toch niet zo slecht doen”, klinkt het.

“Eén keer ging het mis: tijdens onze 41ste Dodentocht kreeg een deelnemer een hartstilstand, op amper 300 meter van de aankomst. Het Rode Kruis startte de reanimatie, het mug-team was meteen ter plekke, maar de man overleed. Dokters verzekerden ons achteraf dat dit overal had kunnen gebeuren, de organisatie trof geen schuld. Toch hakt zo’n gebeurtenis erin.”

“Onze focus is dan ook duidelijk: de veiligheid en het comfort van de wandelaars primeren àltijd. Net daarom kwam de kritiek de voorbije maanden zo hard aan. We hebben alle mogelijke opties onderzocht om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen: 2 Dodentocht-weekends na elkaar, werken met verschillende starturen, enzovoort. Maar we kunnen niet meer vragen van onze medewerkers en de veiligheidsdiensten dan we nu al doen.”

“We beseffen dat dit maximumaantal de Dodentocht exclusiever maakt, maar ook wij hadden niet verwacht dat onze 13.000 tickets op enkele uren tijd de deur uit zouden zijn. Ik begrijp zeker de frustratie van wandelaars die net dit jaar géén ticket konden bemachtigen. Maar wat ik spijtig vind, is dat velen boos reageren en nu commentaar geven op elk mogelijk onderdeel van de organisatie.

“De Dodentocht wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers, die het hele jaar door in de weer zijn met de voorbereidingen. Tijdens het Dodentocht-weekend kunnen we rekenen op meer dan duizend helpende handen die het onze wandelaars zo comfortabel mogelijk maken. Zij verdienen wat minder kritiek en wat vaker een pluim. Het is daar net dàt wat ik onze jarige Dodentocht en onze ploeg toewens: nog vele jaren vol plezier, samenhorigheid en kameraadschap.”

