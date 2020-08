Voor het eerst in kwarteeuw: Geen opendeurdagen in kasteel Marnix de Sainte Aldegonde



Els Dalemans

07 augustus 2020

14u29 6 Bornem Na meer dan 25 jaar blijven de deuren van het kasteel van graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde in Bornem gesloten voor het publiek. “Onze populaire opendeurdagen kunnen voor het eerst niet plaatsvinden, we willen tijdens deze coronacrisis niemands gezondheid in gevaar brengen”, zegt secretaris Luc Ribbens.

“Ik denk dat we de voorbije 25 jaar, zonder één onderbreking, elke zomer onze opendeurdagen voor het grote publiek hebben georganiseerd. Tijdens deze dagen zijn niet enkel groepen welkom in het kasteel, maar kunnen ook individuele bezoekers de kamers, waardevolle meubels, schilderijen en unieke kunstcollectie ontdekken.”

Duizenden bezoekers

“Elk jaar weer zakken duizenden mensen speciaal voor deze opendeurdagen af naar Bornem, en zeker niet alleen uit eigen land! We krijgen zelfs bezoekers uit de USA, Zuid-Amerika, Azië, Rusland ... over de vloer. Door de verspreiding van het coronavirus ligt het toerisme echter grotendeels stil en dat merken we ook hier.”

Vernieuwde kamers

“We hebben het merendeel van onze groepsbezoeken al kunnen verplaatsen naar nieuwe data in 2021 en doen dat nu ook met onze opendeurdagen. We staan immers te popelen om de twee vernieuwde ruimtes van het kasteel, de eetkamer en het rooksalon, te kunnen tonen aan het publiek. Wie nu al wil reserveren voor een bezoek vanaf april 2021, kan dit via kasteelmarnix.be of op 03/889.90.09.”