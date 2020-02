Volgende fase renovatiewerken oude Scheldebrug in zicht: twee maanden hinder verwacht

Els Dalemans

11 februari 2020

18u58 0 Bornem De volgende fase van de renovatiewerken van de oude Scheldebrug tussen Bornem en Temse gaat op woensdag 26 februari van start. De Vlaamse Waterweg pakt dit keer het wegdek en de voetpaden aan, verkeer is niet toegelaten op de brug. “Bestuurders zullen tot eind april rekening moeten houden met vertragingen.”

“Van 26 februari tot en met eind april zal een gespecialiseerd aannemer het wegdek en de voetpaden van de brug vernieuwen, aan de onderkant worden ook meteen een aantal betonherstellingen uitgevoerd. Om de duur van de werken zo kort mogelijk te houden, gaan verschillende ploegen zo veel mogelijk parallel aan de slag”, zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg.

Eén rijstrook per rijrichting

“Deze werken laten geen verkeer toe op de oude Scheldebrug, die volledig wordt afgesloten. Alle verkeer zal via de naastgelegen nieuwe Scheldebrug moeten rijden, op één rijstrook per rijrichting. Voor de veiligheid zal een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur gelden. Bestuurders zullen door deze aanpassingen rekening moeten houden met vertragingen aan de nieuwe brug.”

Grondige renovatie

De Scheldebrug tussen Bornem en Temse werd gebouwd in 1955, en wordt al zo’n 65 jaar intensief gebruikt. Daarom startte De Vlaamse Waterweg in het voorjaar van 2019 met een grondige renovatie. In een eerste fase, van mei tot november vorig jaar, werden de metalen geraamten van de brug gezandstraald en opnieuw geschilderd. In deze tweede fase is het de beurt aan het wegdek en de voetpaden. In een derde en laatste fase, van begin mei tot midden november 2020, wordt het fietspad aangepakt.