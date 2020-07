Vluchtelingen springen op parking van politiekantoor uit vrachtwagen Tim Van Der Zeypen

02 juli 2020

17u30 0 Bornem Een opmerkelijk tafereel vanochtend op de parking van het commissariaat van de politiezone Klein-Brabant. Nadat een trucker lawaai opmerkte in zijn oplegger, reed hij met zijn vrachtwagen naar het politiekantoor in Bornem. Daar verwittigde hij de agenten door luid te toeteren. Hierop sprongen een vijftiental vluchtelingen uit de oplegger.

Na hun ontsnapping, vluchtten de illegalen in alle mogelijke richtingen weg. De aanwezigen politie-inspecteurs gingen meteen in de achtervolging. “Drie mannen konden in de onmiddellijke omgeving van het politiekantoor worden gevat”, luidt het bij de politiezone Klein-Brabant.

De anderen vluchtten via enkele bedrijventerreinen een nabijgelegen maïsveld in. Hierop volgde een zoekactie in de buurt. Daarbij werd ook de drone van de politiezone Klein-Brabant ingezet. De zoekactie leverde echter weinig resultaat op.

Ongeruste inwoners

Niet lang na het opmerkelijke tafereel op de parking van het politiekantoor en de zoekactie, kreeg de politiezone verschillende meldingen van enkele ongeruste inwoners uit Puurs-Sint-Amands. Zij hadden naar verluidt heel wat verdachte individuen opgemerkt in de omgeving van het station van Puurs.

Ter plaatste trof de politie drie vluchtelingen aan. Ook in het centrum zelf werd nog een vluchteling opgepakt. In totaal konden er zeven vluchtelingen worden gevat. Zij werden eerst opgevangen in het politiekantoor van Bornem en vervolgens ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel.

Gat in oplegger

Alle vluchtelingen verkeerden in goede gezondheid. Ze zouden afkomstig zijn uit het Oost-Afrikaanse land Eritrea. Waar ze in de oplegger zijn gekropen is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat de Roemeense trucker verschillende landen had doorkruist alvorens hij in Bornem tegels wou gaan afleveren.

Bovendien hadden de vluchtelingen er ook alles aangedaan om onopgemerkt hun slag te kunnen slaan. Zo werd er een gat gemaakt aan de bovenkant van de oplegger. Dit gat werd nadien ook opnieuw dichtgemaakt aan de binnenkant van de oplegger.