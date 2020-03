Vis & Folklore schrapt 43ste editie eind juni: “Nu knoop al doorhakken om kosten te vermijden” Els Dalemans

27 maart 2020

09u34 2 Bornem Het comité van Vis & Folklore in Mariekerke (Bornem) heeft nu al de knoop doorgehakt: het Vis & Folkloreweekend op 27 en 28 juni wordt geannuleerd.

Al meer dan vier decennia lang dompelt de organisatie de duizenden bezoekers van Vis & Folklore onder in de geschiedenis van het vissersdorp, met een oude vismijn, tientallen ambachtslui, de nodige muziek en animatie... Voor het eerst na meer dan veertig jaar blijft het eind juni evenwel stil in de straten van Mariekerke.

“We hebben deze beslissing met spijt in het hart genomen, maar de coronacrisis heeft ons doen besluiten om te kiezen voor de gezondheid van iedereen”, zegt voorzitter Willy Stroobant. “Langer wachten om te zien hoe de situatie evolueert was geen optie meer, want we moesten nu al onze bestellingen bij de leveranciers beginnen plaatsen.”

“Ook moesten we onze muziekgroepen en ambachten op tijd kunnen annuleren, en alle deelnemers op de hoogte brengen zodat zij ook geen kosten beginnen maken voor een evenement dat uiteindelijk niet zou kunnen of mogen plaatsvinden.”

Er zit niets anders op dan positief te blijven en allemaal samen uit te kijken naar het Vis & Folkloreweekend van volgend jaar, op 26 en 27 juni 2021.”