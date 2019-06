Vis- en Folkloredagen dompelen duizenden bezoekers onder in geschiedenis van Mariekerke

Els Dalemans

19 juni 2019

16u14 0 Bornem Op zaterdag 22 en zondag 23 juni is het weer zover: dan vindt in Mariekerke (Bornem) de 42ste editie plaats van de Vis- en Folkloredagen. Zoals de naam al verklapt, dompelt de organisatie de duizenden bezoekers ook nu weer onder in de geschiedenis van het vissersdorp.

“Mariekerke is een bloeiende gemeente geworden door de visserij, daarom staat het genieten van lekkere vis centraal. De lange rijen kramen lijken wel één groot visbuffet. We combineren dit aanbod met oude ambachten, die tonen hoe onze voorouders werkten. Meer dan 60 ambachtslui -een glasgraveerder, sigarenmaker, mandenvlechter, kantwerker, houtdraaibankbewerker, klompenmaker, stoelenvlechter, siersmid, lederbewerker en meer- zijn van de partij”, zegt voorzitter Willy Stroobant.

“Onze Vis- en Folkloredagen worden op zaterdag om 12 uur geopend met de folkloristische vissersstoet. Meer dan 100 figuranten beelden -vanzelfsprekend in bijpassende klederdracht- de geschiedenis van het oude Mariekerke uit. De belleman gaat steeds op kop, gevolgd door de Mariekerkse vlaggen en onze reus met zijn vrienden.”

“Aan’t Kroeske richten we -net zoals in 1880- opnieuw onze vismijn in, waar de vangsten van de vissers werden geveild. De duizenden kilo’s verse vis worden ook nu weer door de mijnmeester verkocht volgens het principe van de visafslag. De belleman zal voor de aanwezigen het authentieke reglement van de mijn voorlezen.

“Natuurlijk mag ook de bijpassende folkloristische muziek niet ontbreken. Harmonieën, orgeldraaiers, accordeonisten en verschillende muziekgroepen zorgen samen voor de nodige sfeer. De rommelmarkt en kinderanimatie maken het plaatje helemaal compleet.”

De Vis- en Folkloredagen vinden plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni, telkens van 11 tot 20 uur in Mariekerke (Bornem).