Vijftiger wil foto trekken van naakt meisje (16) in kleedhokje van zwembad: “Het was mijn bedoeling niet, ik wilde mijn ruziënde kinderen filmen om te tonen aan mijn vrouw” Tim Van der Zeypen

17 oktober 2019

13u40 0 Bornem Een 57-jarige man uit Sint-Niklaas riskeert acht maanden cel voor voyeurisme. In de kleedruimte van het zwembad in Bornem werd hij betrapt op het moment dat hij met zijn gsm stiekem een foto wou trekken van een zestienjarig meisje. Zelf ontkende hij de feiten en kwam hij op de proppen met een heel ander verhaal: “Mijn kinderen ruziënde vaak maar mijn vrouw geloofde me nooit. Ik wilde het bewijs gewoon filmen maar wist nat mijn kinderen niet in dat hokje zaten.”

Het meisje was haar aan het omkleden van badkledij naar haar gewone kledij toen ze eind augustus 2018 uit het niets werd geconfronteerd met een gsm-toestel dat vanuit het kleedhokje naast haar verscheen. “Het toestel stond in cameramodus maar werd gericht naar de grond. Eerst dat ze nog dat het toestel op de grond was gevallen. Onder meer omdat het toestel snel weer werd opgepikt”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. “Maar toen het gsm-toestel opnieuw verscheen en ze zichzelf deze keer op het scherm zag verschijnen, sloeg ze alarm.”

Recht in de ogen

De directie werd erbij gehaald en ging samen met het zestienjarige meisje poolshoogte nemen in het kleedhokje. Net op dat moment bukte beklaagde zich en probeerde hij via de onderkant, in het kleedhokje van zijn buurmeisje te kijken. Op dat moment kwam hij plots oog in oog te staan met de directeur. Aan de 57-jarige werd gevraagd mee naar het directielokaal te komen en een verklaring af te leggen aan de politie. Ook al weigerde hij oorspronkelijk, na een tijdje ging hij dan toch over tot het vertellen van zijn versie.

Bewijsmateriaal

“Mijn vrouw en ik maakte heel wat ruzie omdat zij me niet wilde geloven dat de kinderen ruziën en elkaar daarbij ook fysiek te lijf gaan. Toen ze opnieuw ruzie maakten tijdens het zwemmen, wilde ik er bewijs van.”, klonk het. “Daarom nam ik mijn telefoon en probeerde ik een filmpje te maken. Alleen kan ik niet goed met het toestel werken en dacht ik dat mijn kinderen in het kleedhokje stonden.” Het parket oordeelde dat deze verklaringen maar weinig geloofwaardig is. Het vorderde een celstraf van acht maanden.

Vrijspraak

De verdediging betwiste dus dat hij de intentie had om een minderjarig meisje te filmen tijdens het omkleden. Het vroeg de vrijspraak. “Uit psychologische onderzoeken is gebleken dat mijn cliënt geen ziekelijk karakter heeft en bovendien werd er tijdens de huiszoeking ook niets van een bepaalde neiging teruggevonden op de computers in zijn woning”, pleitte meester Laura Foubert. Ondergeschikt vroeg ze een opschorting van straf. Vonnis op 14 november.