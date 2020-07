Vijf jaar cel voor veertiger die zes jaar lang zijn minderjarig nichtje misbruikte Tim Van Der Zeypen

15 juli 2020

12u00 0 Bornem Een 44-jarige man uit Bornem is door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar effectief. Hij stond terecht voor het misbruik van zijn minderjarige nichtje. De man ontkende de feiten niet.

“Ik heb me laten verleiden en toen ik heb haar laten begaan terwijl ik eigenlijk besefte dat het fout was, maar ik kon niet weerstaan”, gaf de Bornemnaar toe op zitting. In maart jongstleden stapte het slachtoffer, zijn minderjarige nichtje, naar de politie samen met haar mama. Kort daarvoor had ze de feiten neergepend in een briefje aan haar moeder. “Een bijzonder moedige beslissing van het meisje”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy op zitting.

Na een klacht bij de politie, startte het gerecht een onderzoek op. De veertiger werd opgepakt, verhoord en aangehouden. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Twee weken geleden moest hij zich komen verantwoorden voor het jarenlange misbruik. Volgens het parket startten de feiten zes jaar geleden al. “Meneer maakte misbruik van zijn vertrouwenspositie om zijn eigen lusten te bevredigen”, ging de aanklaagster verder.

Straf aanvaarden

Zij vorderde een celstraf van vijf jaar effectief. De advocaat van de veertiger, meester Bart Vanmarcke, vertelde de rechters dat zijn cliënt inmiddels beseft dat zijn handelingen niet door de beugel konden. “Mijn cliënt zal dan ook elke straf aanvaarden die hem wordt opgelegd”, zei de strafpleiter. “Hij hoopt dat het meisje ten volle kan herstellen en wil zelf ook in behandeling voor zijn problematiek.”

De verdediging zette de deur dus open voor een mogelijke straf met uitstel, maar na beraad gingen de Mechelse rechters daar niet op in. Ze veroordeelden de 44-jarige man tot een celstraf van vijf jaar effectief. Aan de ouders en het minderjarige slachtoffertje werd een provisionele schadevergoeding toegekend van zo’n 8.500 euro. Er werd ook nog een deskundige aangesteld om het meisje te onderzoeken. “Meneer heeft de onschuld en de kindertijd van mijn cliënte afgenomen”, klonk het bij haar advocate. “Ze beseft niet meer wat correct is en wat niet.”