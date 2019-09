Victor Kegelsstraat wordt 'schoolstraat’ Els Dalemans

16 september 2019

19u23 0 Bornem De Victor Kegelsstraat in Wintam (Bornem) is sinds maandagochtend een ‘schoolstraat’. Dit wil zeggen dat de straat bij het begin en het einde van de schooldag tijdelijk wordt afgesloten voor automobilisten. De testperiode loopt tot en met vrijdag 20 december, de eerste dag verliep moeizaam.

“In een schoolstraat is doorgaand verkeer enkel nog te voet of met de fiets mogelijk. Bewoners mogen de straat op dat moment wel uit- maar niet inrijden. Om het verkeer rondom de Victor Kegelsstraat toch nog vlot en veilig te laten verlopen, wordt in de Jozef Van Herbruggenstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. Dit is nodig om draaien en parkeren aan de Victor Kegelsstraat te vermijden”, zegt mobiliteitsschepen Saadet Gulhan (N-VA).

“Deze schoolstraat is het gevolg van het overleg tussen de school, buurtbewoners, ouders, grootouders en handelaars. Samen gingen we op zoek naar oplossingen voor de mobiliteit in de schoolomgeving. Deze ingreep moet zorgen voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers, een betere naleving van de zone 30 en een gezondere lucht voor onze kinderen. De eerste dag verliep wat chaotisch, heel wat mensen contacteerden onze mobiliteitsdienst. We hopen dat iedereen dit proefproject een kans wil geven, en we blijven steeds bereikbaar voor suggesties.”