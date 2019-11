Verzamelaars tellen 4.601 euro neer voor Sus Antigoon tijdens veiling voor het goede doel Els Dalemans

17 november 2019

17u42 0 Bornem Maar liefst 4.601 euro telden Suske-en-Wiske-verzamelaars uit Niel neer voor het bronzen beeldje van Sus Antigoon. Tekenaar Luc Morjeau schonk het beeld van de over-over-overgrootvader van stripfiguur Suske voor een veiling voor het goede doel. “Dit hadden we nooit verwacht, we zijn énorm blij met het resultaat”, zegt Ludo Verheyden van ACV.

“We organiseerden zondag vanuit ACV Bornem -samen met Beweging.net, De Warmste Week, WSM en Catawiki- een stripbeurs met solidariteitsveiling. We verkochten tekeningen van verschillende bekende tekenaars als Cahrel Cambré en D’Auwe per opbod, zij brachten samen zo’n 400 euro op. Maar hét topstuk was een exclusief bronzen beeldje van Luc Morjeau, de tekenaar van Suske & Wiske uit Puurs”, zegt Verheyden.

“Morjeau schonk ons een bronzen ‘Sus Antigoon’, een beeldje van 32 centimeter hoog dat wordt gemaakt in een oplage van 6 stuks met certificaat. Voorlopig werd nog maar één beeldje gegoten, het is dus een zeer exclusief exemplaar. Dat wisten duidelijk ook de kopers, zij zijn fervente Suske-en-Wiske-verzamelaars. Het was erg spannend om zo’n veiling mee te maken en de bedragen alsmaar hoger te zien klimmen. Het bod van 4.601 euro overtreft echt onze stoutste verwachtingen.”

“Als we alle geveilde spullen samentellen, komen we aan meer dan 5.000 euro. De opbrengst van deze benefiet gaat naar organisaties die strijden voor een waardig leven van kledingarbeiders.”