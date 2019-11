Gesponsorde inhoud Verrassend wonen in hartje Scheldeland. Woonproject Het Boerenhof/Residentie 't Veer: voor ieder wat wils Commerciële redactie

25 november 2019

08u00 0 Aangeboden door Bostoen Scheldeland, dat is natuurpracht, gastvrijheid en cultuur langs Schelde en Rupel. Maar ook heerlijk wonen in een adembenemend rivierenlandschap. In Wintam bij Bornem bijvoorbeeld, waar met Het Boerenhof/Residentie ‘t Veer een uniek nieuwbouwproject verrijst volledig in harmonie met de omgeving.

In het landelijke Wintam, een deelgemeente van Bornem, bouwt projectontwikkelaar Bostoen aan Woonproject Het Boerenhof/Residentie ‘t Veer, een nieuwe woonsite dicht bij het Zeekanaal Brussel-Schelde. Dé grote troef, behalve de unieke ligging middenin vaak adembenemende Scheldenatuur? Het gevarieerde aanbod aan woonentiteiten, zodat iedereen hier zijn gading vindt. Eens klaar, kunnen nieuwe eigenaars er intrekken in vier woningen van ongeveer 145 m² (Het Boerenhof) en zes tweeslaapkamerappartementen (Residentie ‘t Veer) met een oppervlakte van 51 tot 68 m².

Groen cachet

Om het karakter van wat hier vroeger stond enigszins te behouden, bouwden de architecten in moderne hoevestijl. Zo harmonieert deze nieuwe site mooi met de gezellige omgeving en de dito dorpssfeer die nog altijd in het groene Wintam hangt. Ook enkele andere ontwerpkeuzes vallen op. Zo worden de woningen en appartementen geclusterd rond een collectieve tuin en wordt de straathoek niet bebouwd, zodat er ruimte ontstaat om een grote boom te planten en de plek een extra groen cachet te geven. De architect houdt ook de randen vrij, voor ruimte om een groene invulling te voorzien van het projectgebied naar de directe omgeving.

Met de fiets

Geen enkele van de woonentiteiten wordt voorzien van een garage, maar er komt wel een geclusterde parkeerhaven. Een bewuste keuze: gezien de vele fietsassen in de buurt is het voor de toekomstige bewoners sneller en comfortabeler om voor kortere verplaatsingen de fiets te kiezen in plaats van de auto. Fietsen kunnen trouwens probleemloos mee op de gratis veren Wintam-Rupelmonde (over de Schelde) en Wintam-Schelle (over de Rupel), wat verderop.

Vogels spotten

Voor natuurliefhebbers en rustzoekers is Scheldeland sowieso een gedroomde plek om te wonen. Van Gent tot Antwerpen slingert de Schelde zich in verleidelijke bochten een weg door het landschap van groene oevers en unieke slikken en schorren. Vlak bij Wintam ligt een van dé paradepaardjes van deze blauwe regio: het natuurgebied Noordelijk Eiland, een echte trekpleister voor vogels van diverse pluimage. Uitgebreide fiets- en wandelnetwerken liggen in de hele wijde omgeving op je te wachten.