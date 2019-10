Vernieuwde Aldi-winkel opent woensdag de deuren Els Dalemans

01 oktober 2019

12u09 0 Bornem De werken aan de Aldi-winkel op het Dokter De Putterplein in Bornem zijn achter de rug. De vernieuwde supermarkt opent op woensdag 2 oktober weer de deuren. “We leggen veel meer de nadruk op verse producten.”

“De werken aan het Bornemse Aldi-filiaal gingen vorige maand van start. We kregen de kans om zo’n 300 vierkante meter aan winkelruimte naast de huidige winkel over te nemen. Zo konden we de ruimte flink uitbreiden tot maar liefst 900 vierkante meter. Dit merk je meteen in het winkelcomfort: er zijn bijvoorbeeld veel bredere wandelgangen. We vervingen ook alle verlichting door LED-lampen, zorgen met kleurrijke pancartes en warme houten accenten voor een aangenamere winkelervaring...”, somt Aldi-Manager Verkoop Steven Bulckaen op.

“We leggen heel uitdrukkelijk de nadruk op vers: met een groeiend aanbod vers fruit en verse groenten, maar ook met voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken. In de halfopen bakkerij in de winkel worden meermaals per dag verse broodjes, gebak en koeken gebakken. Ondanks al deze vernieuwingen, komt er géén prijsverhoging.”