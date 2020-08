Verkeerslichten op kruispunt weer uitgeschakeld na plaatsing van ‘drukknop voor zwakke weggebruikers’: “Dit experiment brengt inwoners in gevaar”



Els Dalemans

05 augustus 2020

17u49 1 Bornem CD&V Bornem vraagt - nogmaals - CD&V Bornem vraagt - nogmaals - om de verkeerslichten op het kruispunt van de Barelstraat met de Breevenstraat weer in te schakelen. “We begrijpen dat men op zoek gaat naar manieren om de verkeersdoorstroming te verbeteren, maar dit experiment maakt van een veilige plek een onveilige situatie.” Burgemeester Kristof Joos (N-VA) sust: “Bij elke verandering moeten mensen even wennen.”

De gemeente Bornem test een reeks aanpassingen uit die de mobiliteit in het centrum moeten verbeteren. Een van de ingrepen is het uitschakelen van de verkeerslichten op het kruispunt Absveldstraat-Barelstraat, om zo de doorstroming te verbeteren. De lichten werden begin juli al eens uitgeschakeld, maar na enkele dagen werd deze ingreep teruggedraaid. Er was op dat moment immers nog geen drukknop geplaatst voor de zwakke weggebruikers. Nu één maand later is die aanpassing er wél, dus knipperen de lichten weer.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat men ondanks de kritiek van onze partij, vele buurtbewoners en weggebruikers, deze verkeerslichten opnieuw uitschakelt Hilde Cools (CD&V Bornem)

Experiment

“Wij vinden het onbegrijpelijk dat men ondanks de kritiek van onze partij, vele buurtbewoners en weggebruikers, deze verkeerslichten opnieuw uitschakelt. Deze maatregel komt - ook mét drukknoppen - de verkeersveiligheid niét ten goede, integendeel. Door dit experiment werd van een veilige verkeerssituatie een onveilige situatie gemaakt. De knoppen staan overigens voor de fietsers op een veel te grote afstand van de straat”, zegt fractieleidster Hilde Cools.

Negatieve reacties

“We krijgen de ene negatieve reactie na de andere van onze inwoners en vragen het gemeentebestuur dan ook met aandrang om de verkeerslichten snel opnieuw in te schakelen. De huidige meerderheidspartij Groen categoriseerde dit kruispunt enkele jaren geleden ook als ‘gevaarlijk kruispunt’, we rekenen er dus op dat ook zij hun stem in dit debat zullen laten horen en zich tegen deze maatregel zullen verzetten. Tot slot vragen we de meerderheid om in de toekomst éérst te luisteren naar de klachten en bezwaren van buurtbewoners en weggebruikers, voor men dit soort drastische maatregelen doorvoert.”

Proefproject

“We begrijpen dat elke verandering tijd nodig heeft en dat veel weggebruikers nog moeten wennen aan de nieuwe situatie op het kruispunt Barelstraat-Breevenstraat”, reageert Joos. “We lieten bijkomende verkeersborden plaatsen die waarschuwen voor deze wijziging en houden het kruispunt extra in het oog. Het gaat hier om een onderdeel van een proefproject, dat we sowieso zullen evalueren. Elke situatie en elke aanpassing heeft nu eenmaal voor- en tegenstanders. De drukknop voor de zwakke weggebruikers is een hulpmiddel, niemand is verplicht deze te gebruiken.”