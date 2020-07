Verenigingen krijgen eerste 250 euro uit noodfonds in september Wannes Vansina

24 juli 2020

12u11 0

De erkende jeugd-, cultuur- en sportverenigingen van Bornem mogen begin september 250 euro op hun rekening verwachten. Het geld komt uit het Vlaamse noodfonds corona van bijna 300 miljoen, waarvan lokale besturen 30 procent krijgen om hun verenigingen te ondersteunen. Voor Bornem gaat het om 429.478 euro. Na overleg werd beslist om de verenigingen kort na de zomervakantie een eerste forfaitair bedrag toe te kennen. “Het is de bedoeling dat verenigingen deze som gebruiken om hun activiteiten terug op te kunnen starten, zoals voor de aankoop van beschermingsmateriaal of het ontwikkelen van promotiemateriaal,…. Daarnaast kunnen de verenigingen bij de jeugd-, cultuur-, en sportdienst terecht met hun specifieke vragen en praktische problemen of via corona@bornem.be”, aldus de gemeente.