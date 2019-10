Verenigingen krijgen cheques 'Dag van de Bornemnaar’ Els Dalemans

25 oktober 2019

12u36 2 Bornem De verenigingen die mee de schouders hebben gezet onder de ‘Dag van de Bornemnaar’, kregen elk een cheque van 300 euro. “Dankzij het enthousiasme van deze honderden vrijwilligers, werd het een zeer geslaagde eerste editie”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

De ‘Dag van de Bornemnaar’ vervangt sinds dit jaar het klassieke ‘Bal van de burgemeester’ in Bornem. De familiedag met optredens, kinderanimatie, eten en drinken vond plaats in recreatiedomein Breeven. “Dankzij het goede weer én de inzet van iedereen werd het een groot feest. Alle deelnemende verenigingen konden die dag voor eigen rekening voeding en speciale drankjes verkopen. Verenigingen die die dag aan de centrale dranktoog hielpen, deelden ook mee in de winst.”

“De verenigingen die ons hielpen waren De Steiger, Scouting Bornem, Hedera Klein-Brabant, Passie 2.0 2.0, Eyckerheyde, Plumula, Ouderraad Huveneersschool Hingene, Thor Palingboys, Chiro Branst, Villa Viola, Wandelclub Kadee, The Young Bouncers, Tateljeeke, volleybalclub KWB Branst, RC Racing fun, Bornems harmonieorkest, KVLV Wintam, atletiekclub Sparta Bornem, Samana Bornem-Branst, Falos Mariekerke, VLAS, KOTK, Brandweer Bornem, KSV Bornem, Pasar Tropicamp en petanqueclub.”