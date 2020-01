Verdachte (23) geïdentificeerd na vandalisme aan auto’s TVDZM

29 januari 2020

18u00 0 Bornem De politie van Klein-Brabant heeft een 23-jarig man uit Bornem kunnen identificeren na vandalisme aan geparkeerde auto’s. Begin deze maand beschadigde hij zeker twee voertuigen.

Begin deze maand werd de politiezone van Klein-Brabant op de hoogte gebracht van twee vandalenstreken. Een fietser hield toen plots halt in de Kloosterstraat, nam de voet van een tijdelijk verkeersbord en smeet dit vervolgens in de richting van een geparkeerde wagen. Later raakte bekend dat hij ook nog een tweede wagen had beschadigd.

De politie beschikte over camerabeelden en vroeg via sociale media eerst zelf aan de verdachte om zichzelf aan te melden. Zij konden de man tot dan niet identificeren. Wanneer dit niet zou gebeuren, zou de politiezone de beelden online plaatsen.

Dit gebeurde ook uiteindelijk. Hierop ontving de politie verschillende tips. Dat leidde uiteindelijk tot de identificatie van een verdachte.“Het gaat om een 23-jarige man uit Bornem”, zegt Jan Van De Vreken van de politiezone Klein-Brabant.

De man werd intussen ook al uitgenodigd op het politiekantoor voor verhoor. Naar verluidt zou de man zijn betrokkenheid in het vandalisme ontkennen. Het onderzoek gaat inmiddels verder.