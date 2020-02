Veertiger schuldig aan slagen en verwondingen maar voorlopig geen straf Tim Van Der Zeypen

27 februari 2020

11u30 0 Bornem Een 41-jarige man uit Bornem is schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Hij kreeg voorlopig wel nog geen straf. De man viel eind maart 2019 een marktkramer aan met een biljartkeu.

De politie werd eind maart 2019 opgeroepen naar de wekelijkse markt in Bornem. Een veertiger en een martkramer hadden het er met elkaar aan de stok gekregen, en dat mag je letterlijk nemen. De marktkramer verklaarde dat hij was aangevallen met een biljartkeu en dat de schuldige ervandoor was met zijn sleutelbos.

De aanleiding voor het incident was het feit dat de veertiger zijn auto moest verzetten. “Daarbij reed hij in dronken toestand ei zo na de marktkramer aan”, klonk het vorige maand op de zitting. Toen de politie arriveerde, werd de veertiger enkel nog maar agressiever en moest hij worden meegenomen naar het politiekantoor.”

Veel kon hij zich achteraf niet meer herinneren van de feiten, al betwistte hij ze niet. “Ik was dronken”, gaf de man toe. “Maar ik heb geen probleem met agressie of alcohol.” De rechtbank legde hem ondertussen een opschorting op. Indien hij de komende drie jaar geen nieuwe feiten pleegt, krijgt hij dus geen straf opgelegd.