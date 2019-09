Veerle Smet stelt tentoon in Bornemse bib Els Dalemans

02 september 2019

14u33 0 Bornem Wie het werk van kunstenares Veerle Smet wil ontdekken, kan nog tot en met 5 oktober terecht in de bibliotheek van Bornem. Smet is één van de deelnemers aan het ‘kunst in de bib’-project, waarbij kunstenaars die een band hebben met de regio er enkele werken kunnen tentoonstellen.

Veerle Smet volgde in het verleden Schilderkunst aan de academie van Mechelen en Literaire Creatie aan de academie van Dendermonde. Ook nu nog steeds volgt ze les: Digitale Kunsten aan de academie van Mechelen en Cabaret & Comedy aan het conservatorium van Mechelen”, klinkt het.

“De stijl van het werk van Veerle kan je best omschrijven als ‘abstract expressionisme’, ook al gebruikt ze vaak zaken uit de natuur -water, vuur, bloemen, bladeren- als inspiratiebron. Veerle combineert haar schilderijen steeds met tekst en poëzie, ze speelt met gedachten, woorden en verf.”

Slam Poetry

“Haar poëzie is ‘Slam Poetry’: poëzie om te brengen eerder dan om te lezen. Met de opleiding Cabaret & Comedy wil ze hier nog verder in groeien, en op zaterdag 7 september zal ze daarom ook uit haar eigen werk komen voorlezen in de exporuimte.”

“Eén van de reeksen van Veerle heet ‘Life App’: elk schilderij in deze reeks kan gezien worden als een print-screen van een denkbeeldige app. Een andere reeks is ‘Pour les quatre jours qu’on a encore à vivre’. Dat zinnetje werd uitgesproken door een oude man in Frankrijk, toen hem werd gevraagd of er nog een fles wijn open moest. Veerle Smet combineert deze schilderijen met recent gemaakte filmpjes uit de opleiding Digitale Kunsten.”

De expo bezoeken kan tot en met zaterdag 5 oktober tijdens de openingsuren van de bibliotheek van Bornem. De toegang is gratis. Kunstenaars die ook graag in de Bornemse bib willen exposeren, kunnen contact opnemen via diane.vandoorslaer@bornem.be.