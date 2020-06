Van muzikale fietstocht tot kunstwandeling: Cultuurcentrum Ter Dilft trekt rond met reeks evenementen Els Dalemans

24 juni 2020

20u42 0 Bornem Nu het publiek omwille van de coronamaatregelen niet terecht kan in Ter Dilft, trekt het Bornemse cultuurcentrum er zélf op uit. “We plannen een reeks activiteiten in de verschillende deelgemeenten, om de Bornemnaar zo toch nog een gevarieerd zomerprogramma voor te schotelen”, zegt directeur Griet Ivens.

“Als cultuurcentrum vallen we onder de creatieve sector, en die wordt heel zwaar getroffen door de coronacrisis. Maar creativiteit moet tegelijk ook onze veerkracht zijn, daarom willen we niet langer lijdzaam toekijken en gewoon afwachten tot deze crisis voorbij is. Ons team stelde een gevarieerd zomerprogramma op verplaatsing samen. Zo kunnen we de Bornemnaar de komende weken allerlei leuks aanbieden om naar uit te kijken en de zinnen te verzetten”, aldus Ivens.

Veilig genieten

“We stopten een rondrijdend muziekpodium in ons zomerprogramma, een kunstwandeling in het bos, stand-up comedy in de straat, een muzikale fietstocht en openluchtfilm… Alle activiteiten zijn in de buitenlucht en kleinschalig. Ze kunnen op elk moment worden aangepast aan de op dat moment geldende coronamaatregelen. Zo kunnen we samen, op een veilige manier, genieten van kunst en cultuur.”

Het volledige zomerprogramma ontdek je op www.terdilft.be/zomer