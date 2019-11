Unieke veiling voor het goede doel: Sus Antigoon zoekt nieuwe thuis Els Dalemans

13 november 2019

12u46 0 Bornem Sus Antigoon, de over-over-overgrootvader van stripfiguur Suske, zoekt een nieuwe thuis. “We veilen dit unieke beeldje van tekenaar Luc Morjeau voor het goede doel. De veiling vindt plaats tijdens onze stripbeurs, bieden kan nu al online. De opbrengst van de benefiet gaat naar organisaties die strijden voor een waardig leven van kledingarbeiders”, zegt Ludo Verheyden van ACV.

“ACV Bornem organiseert op zondag 17 november, samen met Beweging.net, De Warmste Week, WSM en Catawiki, een bijzondere stripbeurs in Bornem. We veilen er enkele unieke stukken ten voordele van schone-kleren-acties. Zo worden er tekeningen van verschillende bekende tekenaars als Cahrel Cambré en D’Auwe per opbod verkocht. Hét topstuk is een exclusief bronzen beeldje van Luc Morjeau, de tekenaar van Suske & Wiske uit Puurs.”

Enige beeldje

“ Morjeau schenkt ons een bronzen ‘Sus Antigoon’, het bekende spook met een fles aan zijn been en een kurkentrekker door zijn hoofd. Het beeld is 32 centimeter hoog, en wordt gemaakt in een oplage van 6 stuks met certificaat. Voorlopig is dit beeldje het enige dat al gegoten is, het is dus een zeer exclusief exemplaar. Toen we Luc Morjeau de vraag stelden om onze actie te steunen, twijfelde hij geen seconde, en daar zijn we hem en de familie Vandersteen enorm dankbaar om.”

Online bieden van start

“De opbrengst van onze veiling schenken we aan organisaties die dagelijks strijden voor een waardig leven van kledingarbeiders. We werken hiervoor via WSM, een correcte en betrouwbare NGO. De veiling vindt plaats tijdens onze stripbeurs, maar er kan nu al online geboden worden op het bronzen beeldje via de website van het online-veilinghuis Catawiki.”

Solidariteitsveiling en stripbeurs, op zondag 17 november 2019 van 10 tot 17 uur in het gemeenschapshuis, Luipegem 160 in Branst (Bornem). De veiling start om 13.45 uur, de definitieve toewijzing volgt om 14 uur.