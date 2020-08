Uitbater en klanten café ’t Wiel verontwaardigd: “Kwartier voor sluitingstijd kwam politie mensen al van terras wegjagen” Els Dalemans

08 augustus 2020

20u30 0 Bornem Het vroege sluitingsuur voor horecazaken zorgde vrijdagavond voor een woordenwisseling tussen de lokale politie Klein-Brabant en klanten van café ’t Wiel in Bornem. “Enkele agenten maanden mensen op het terras al om 22.45 uur brutaal aan om te vertrekken. We hebben het al zo moeilijk, men zou beter met ons samenwerken in plaats van klanten weg te jagen”, zegt zaakvoerder Hans Van Geel.

“Al sinds de heropening van de cafés na de lockdown houden wij ons strikt aan elke mogelijke regel. Zowel op het terras als binnen lieten, we overal waar een plaatsje is voorzien voor een klant, plexiglas plaatsen: tussen de tafels, aan de bingokast... We dragen mondmaskers, ontsmetten en poetsen een hele dag door, vragen klanten om afstand te houden… én we respecteerden ook al elke avond het sluitingsuur van 23 uur.”

Arrogante interventie

“Het is echter niet eenvoudig om op zo’n warme zomeravond een vol terras met meer dan 70 aanwezigen op enkele minuten tijd volledig leeg te krijgen. We hadden verwacht dat de politie dit toch een béétje zou begrijpen, maar niets was minder waar. Al om 22.45 uur riepen agenten vanuit de wagen onze klanten op een onbeleefde manier toe dat het tijd was om te vertrekken. De horeca hééft het al zo moeilijk, zulke arrogante interventies doen meer kwaad dan goed. Werk met ons mee en samen, in plaats van tegen.”

Dienblad vol bier

Burgemeester Kristof Joos (N-VA) is op de hoogte van het incident. “Ik vroeg het verslag op bij de lokale politie, en kreeg daar een andere versie van het verhaal. Volgens de officier werd er iets voor 23 uur nog een dienblad vol bier naar het terras gebracht. Daarop zouden de agenten hebben gereageerd met de verwittiging dat het sluitingsuur in zicht was, en zo is de discussie ontstaan.”

Water bij de wijn

“Ik las in hetzelfde verslag ook dat het terras, bij een tweede controle om 23.10, al volledig leeg was. Dat is natuurlijk schitterend werk van ‘t Wiel. Ik besef dat deze situatie, met alle regels en beperkingen, voor niemand leuk is. Mensen geraken gefrustreerd en boos. Ik kan iedereen alleen maar oproepen om, in situaties als deze, allemaal een béétje water bij de wijn te doen.”