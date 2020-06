Twintiger vraagt naaktfoto's van minderjarige: “Je probeert als ouder om je kinderen te verdedigen, maar dan sluipen ze alsnog jouw woonkamer binnen” Tim Van Der Zeypen

11 juni 2020

15u00 0 Bornem Een 22-jarige uit Putte bij Nederland heeft zich vanochtend in de rechtbank moeten verantwoorden voor het seksueel benaderen van een twaalfjarige uit Bornem. De twintiger vroeg ook om naaktfoto’s door te sturen. Het slachtoffertje ging hier niet op in. Het parket eist een celstraf van achttien maanden. De verdediging betwistte de feiten.

“Het gaat hier om een seksueel roofdier. Gedurende een lange tijd probeerde hij het vertrouwen in te winnen en een band op te bouwen met de zoon van mijn cliënten om vervolgens seksuele contacten te kunnen hebben”, zei meester Lieve Peeters. Zij stelde zich burgerlijke partij voor de ouders van de twaalfjarige.

De jongen had de twintiger ontmoet via online spelletjes. Er werd toen ook onderling gechat. “Tijdens die gesprekken werd er onder meer voorgesteld om naar de sauna te gaan. Daar werd niet op in gegaan. Wel werd er twee keer afgesproken. Een keer gingen de twee een broodje eten”, zei openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem.

Vertrouwensbreuk

Om het kind een goed gevoel te geven, doneerde de 22-jarige Nederlander volgens het parket ook nog af en toe enkele Playstation kaarten van driehonderd tot vierhonderd euro. Er werd ook gedreigd met vergeldingsacties indien de tiener naar de politie zou stappen.

“Hij schaamt zich ook en heeft het er tot op vandaag nog bijzonder moeilijk mee”, aldus meester Peeters nog. “De feiten zorgden ook voor een ernstige vertrouwensbreuk tussen de ouders van de jongen en de tiener zelf.” Er werd een schadevergoeding gevraagd van 1.750 euro voor de jongen en 1.500 euro voor beide ouders.

“Je probeert altijd alles doen om je kinderen te verdedigen voor dergelijke dingen maar dan sluipen ze alsnog jouw woonkamer binnen”, voegde de vader tot slot nog toe. Het parket vorderde tot slot een celstraf van 18 maanden effectief.

Geen strafbare feiten

De verdediging ging voor de vrijspraak. Volgens hen had de man geen strafbare feiten gepleegd. “Wil je mijn cliënt veroordelen, moeten we binnenkort op politici die een wet kunnen maken dat dit strafbaar is”, besloot meester Jan Belde.

Vonnis op 3 september