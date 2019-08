Twintiger aangehouden voor diefstal bouwmaterialen TVZM

14 augustus 2019

10u00 0 Bornem De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 21-jarige man uit Puurs-Sint-Amands aangehouden. De twintiger wordt verdacht van het stelen van bouwmaterialen op een bouwwerf in Eikevliet (Bornem). Hij kon worden opgepakt dankzij een alerte buurtbewoner.

Het was een buurtbewoner van de Richard Caluwaertstraat die de jongeman omstreeks 6.00 uur maandagochtend had opgemerkt. “Hij zag onder meer hoe de man een ladder op een aanhangwagen legde en er vervolgens met zijn wagen, de aanhangwagen en de ladder vandoor ging”, meldt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket . “Hierop verwittigde hij onmiddellijk de politie van Klein-Brabant.”

Die kon op basis van de persoonsbeschrijving en de beschrijving van het voertuig de verdachte water later tegenhouden. Dat gebeurde in Puurs-Sint-Amands. “In de aanhangwagen werden er naast de ladder ook nog andere materialen aangetroffen. Deze bleken te zijn gestolen op een bouwwerf in de nacht van zondag op maandag”, vult het parket nog aan.

Raadkamer

De twintiger werd na zijn arrestatie verhoord door de politie en door de onderzoeksrechter in Mechelen. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst en opnieuw overgebracht naar zijn cel in de gevangenis. Nu vrijdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de man langer in de gevangenis moet blijven of niet.

Het onderzoek naar de diefstallen wordt intussen verder gezet door de lokale politie van Klein-Brabant. Die onderzoekt onder meer of er nog andere diefstallen op bouwwerven waren en of deze gelinkt kunnen worden aan de twintiger.