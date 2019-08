Tweeling Cédric en Amélie (15) zijn jongste Dodentocht-deelnemers: “We zullen onderweg wel ruzie maken”

Els Dalemans

06 augustus 2019

18u00 0 Bornem De 50ste editie van de Dodentocht heeft niet één maar twee jongste deelnemers. Tweelingbroer en -zus Cédric en Amélie Baeckelmans uit Bornem verschijnen vrijdagavond samen voor het eerst aan de start van de 100 kilometer lange wandeltocht. “Het moeilijkste moment wordt vast onze eerste ruzie onderweg.”

Met 31 december 2003 als geboortedatum zijn Cédric en Amélie de twee jongste deelnemers aan de Dodentocht van 2019. Inschrijven voor de wandeling kan immers pas in het jaar waarin je 16 wordt. “Als inwoners van Bornem gaan we al jaren trouw naar de start en aankomst kijken en we telden af naar het moment waarop we eindelijk zelf konden inschrijven. Onze papa nam al 3 keer deel, dus we kregen van hem heel veel tips.”

“Zo mogen we in de controleposten maar enkele minuten gaan zitten. Papa rustte een kwartier en was te moe en te stijf om nog verder te wandelen. We bestudeerden het parcours, kochten het juiste materiaal en gingen de voorbije weken stevig trainen. Al was dat door de hitte niet altijd vanzelfsprekend, maar we hebben nu toch zo’n 150 kilometer in de benen.”

Ruzie onderweg

“Het plan was dat papa ook dit jaar met ons zou meewandelen, maar hij is nog niet hersteld van een spierscheur. We zullen het dus met ons twee moeten doen: samen starten én ook samen over die finish wandelen. Al vrezen we dat we door de vermoeidheid en de pijn wel eens ruzie zullen maken onderweg (lachen). We moeten ook nog afwachten of we 100 kilometer lang hetzelfde tempo zullen aanhouden.”

“Onze grootste angst is een blessure onderweg, bijvoorbeeld door domweg een voet om te slaan. Als een van ons moet opgeven, gaan we alletwee teleurgesteld zijn. We hebben hier immers samen naartoe geleefd en hiervoor gewerkt, alleen verder moeten wandelen is niet het plan. Onze ouders en tante zullen ons wel begeleiden en op de controleposten staan wachten, we verwachten ook supporters uit onze school en sportclub. We hopen op voldoende afleiding om de dipjes te vermijden, als we de eindmeet halen wordt het vast een héél emotioneel moment.”