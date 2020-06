Twee restaurants hangen koksmuts aan de haak, danscafé stelt opening uit tot september Wannes Vansina

17u13 0 Bornem De horeca start deze week weer op, maar van twee restaurants in Bornem blijven de deuren gesloten: De Narren in Weert en Lindehof in Hingene hangen de koksmuts aan de haak.

Volgens Niko Van den Bossche van Lindehof is het niet rendabel om zijn restaurant tegenover kasteel d’Ursel te openen. “Ik heb een volledige goede zomer nodig om in de winter mijn personeel te kunnen betalen, maar de helft is al weg”, verklaart hij.

“Ik kan ook geen kok en bediening betalen voor die twaalf man die ik binnen nog maar mag zetten.” Zijn bed- en breakfast blijft voorlopig wel bestaan. Van den Bossche heropent wel zijn bistro Clothilde in Ruisbroek.

Rioleringswerken

Ook de Narren in Weert sluit de deuren, na zestien jaar. De uitbaters noemen de coronacrisis en de geplande rioleringswerken als de redenen voor hun beslissing. Het pand wordt verbouwd tot villa en verkocht.

“We hebben onze hart en ziel in ons restaurant gelegd en hier, in het mooie Weert, hebben we enorm graag gewerkt en gewoond. Het zal met pijn in ons hart zijn als we straks onze stek hier achterlaten”, luidt het op hun website.

Danscafé

De uitbater van La Difference aan het Kardinaal Cardijnplein liet zijn klanten dan weer weten gesloten te blijven tot eind augustus. “Aanvankelijk dacht ik nog open te doen als café, maar mijn boekhouder heeft mij dat afgeraden”, zegt Mario Barrez.

“Met de gelden maatregelen is het niet mogelijk om met een danscafé de kost te verdienen.” Hij verwijst onder meer naar het sluitingsuur. “En ik kan mijn klanten moeilijk vragen aan een tafel te blijven zitten.”