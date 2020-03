Twee maanden vertraging voor vergunningsaanvraag van transportbedrijf VRD Els Dalemans

19 maart 2020

16u16 2 Bornem Het dossier voor de vergunningsaanvraag van transportbedrijf VRD loopt twee maanden vertraging op. Het bedrijf wil langsheen de Rijksweg-N16 in Bornem graag bijkomende magazijnen en kantoren bouwen. “Aquafin vraagt om een aanpassing van de plannen, dus we kunnen pas eind mei de knoop doorhakken”, zegt burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA).

VRD dient nu al voor de derde keer een aanvraag in: het transportbedrijf wil een nieuwbouw realiseren net naast het kruispunt van de N16 met de C. Van Kerckhovenstraat. Eerdere aanvragen stootten al op protest van de buurt, en ook dit keer zamelde actiegroep ‘Hou Hingene mobiel en leefbaar’ 100 bezwaarschriften in. De gemeente Bornem had na het openbaar onderzoek tot eind maart om een beslissing te nemen in het dossier.

Aquafin

“De beslissing moet met zestig dagen worden uitgesteld, we mikken nu op 30 mei. Aquafin gaf immers een negatief advies in dit dossier, de plannen moeten dus worden aangepast. Het gaat hier vooral om ondergrondse werken op het terrein, aan de plannen voor de magazijnen en kantoren wordt niets gewijzigd”, zegt Joos.