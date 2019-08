Twee keer betrapt op dronken rijden op één avond én onder invloed van drugs: politie neemt wagen in beslag TVDZM

13u33 4 Bornem Een dronken autobestuurder, die volgens de politie ook nog eens onder invloed was van drugs, is bij een alcoholcontrole in Puurs-Sint-Amands tot twee keer toe tegen de lamp gelopen. Omdat hij zonder rijbewijs reed en opnieuw dronken bleek te zijn, werd zijn wagen in beslag genomen.

De chauffeur werd voor het eerst tegengehouden in de Hof-ten-Berglaan. “Daar blies hij niet enkel positief maar legde hij ook een positieve speekseltest af. Hij reed dus naast alcohol ook nog onder invloed van drugs”, vertelt de lokale politie Klein-Brabant. Het rijbewijs van de chauffeur werd ingetrokken, maar later op de avond kwam de politie de man opnieuw tegen. Opnieuw zat hij achter het stuur. “Er volgde een nieuwe ademtest en die was opnieuw positief”, aldus de politie. “Omdat het rijbewijs van de man op dat moment al was ingetrokken, namen we zijn voertuig in beslag.”

In totaal trokken de politieagenten bij verschillende controles in Puurs-Sint-Amands én Bornem nog drie andere rijbewijzen in voor vijftien dagen, een chauffeur moest zijn rijbewijs inleveren voor zes uur. “Tot slot merkten we op de Rijksweg (N16) in Bornem ook nog een andere chauffeur op die aan het rijden was terwijl hij een rijverbod had”, besluit de politie. De chauffeurs die tegen de lamp liepen, zullen zich binnenkort voor de politierechter moeten gaan verantwoorden. Ze riskeren naast een rijverbod ook nog een bijkomende boete die kan oplopen tot 3.000 euro. De politiecontroles kaderden binnen de BOB-zomercampagne.