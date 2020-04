Twee bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieter besmet met coronavirus: “Vermijd paniektelefoons, dit belast onze medewerkers nog meer” Els Dalemans

03 april 2020

18u09 0 Bornem Twee bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs (Puurs-Sint-Amands) testten positief op het coronavirus. “Deze mensen stellen het al bij al wel, ons personeel steekt nu nóg een tandje bij om alles regelmatig te ontsmetten. We vragen iedereen om paniek te vermijden, want zo belasten we onze medewerkers nog meer” zegt directeur Fred Rogier.

“We namen een indrukwekkende reeks maatregelen om het coronavirus uit ons woonzorgcentrum te houden, maar ondanks al die voorzorgen is het ons niet gelukt. Twee bewoners testten positief, maar stellen het nog redelijk goed. Ondertussen werden ook zes andere bewoners ziek, maar hun symptomen kloppen niet met deze van Covid-19. Dit werd ons ondertussen ook bevestigd door de longarts die hen onderzocht. Deze senioren hebben vooral maag-darmklachten, dus we vermoeden dat er nog met een tweede, minder ernstig virus in huis circuleert.”

Ontsmettingsronde

“We vragen iedereen nu vooral om kalm te blijven, zowel de bewoners zelf als de familieleden. De families van de Covid-19-patiënten werden al telefonisch op de hoogte gebracht. Anderen die nu massaal naar het woonzorgcentrum beginnen bellen, vergroten alleen maar de werkdruk op ons personeel. Zij hebben het al erg druk, want elke 2 uur proberen we een volledige ontsmettingsronde doorheen het woonzorgcentrum te organiseren. Op dat moment worden alle deurklinken en meer onder handen genomen.”

Druk neemt toe

“Omdat we merken dat, mede door de afwezigheid van enkele medewerkers, de druk op ons verpleegkundig en zorgkundig personeel toch toeneemt, moeten we enkele zaken aanpassen. Zo zullen we de raambezoekjes en videogesprekken anders moeten aanpakken. Maar deze moeilijke situatie heeft ook een mooie, warme kant: het enthousiasme waarmee al onze medewerkers van alle teams -de verpleging, logistiek, keuken, poets…- hier aan de slag gaan, is ongezien.”