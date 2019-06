Twee auto-inbraken TVDZM

06 juni 2019

14u50 0

De politie van Klein-Brabant is een onderzoek gestart naar twee auto-inbraken en een poging daartoe. De feiten vonden plaats in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 juni langs Neerheide in Puurs-Sint-Amands en in Klein-Mechelen in Bornem. De politie roept getuigen op om contact op te nemen. Dat kan via het algemeen nummer 03 293 22 22 of via info@pz-klein-brabant.be.