Trucker negeert opnieuw maximale hoogte aan werfzone van Oude Scheldebrug TVDZM

02 juli 2019

11u15 0 Bornem De lokale politiezone Klein-Brabant heeft opnieuw een trucker met een te hoge vrachtwagen betrapt die wou verder rijden op de werfzone van de Oude Scheldebrug op de N16 in Bornem. De brug wordt nog steeds gerestaureerd en daarom werden er door aannemers stellingen aangebracht. Vrachtwagens hoger dan vier meter mogen er niet door.

“De vrachtwagen bleek 4,15 meter te zijn”, luidt het bij de politiezone. “De trucker moest een boete betalen en mocht nadien omdraaien naar de A12.” Verder voerde de politie ook nog snelheidscontroles uit aan de werfzone. Uit veiligheidsmaatregelen voor de arbeiders telt er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. In totaal werden er 1.292 chauffeurs gecontroleerd op hun snelheid, 1.254 ervan respecteerden de maximum snelheid. “38 chauffeurs deden dat niet en zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten”, klinkt het nog. Een van de chauffeurs zal het binnenkort mogen gaan uitleggen op de politierechtbank. Die reed ter hoogte van de werf aan een snelheid van 61 kilometer per uur. Dat is maar liefst 31 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten. “Tijdens de controleactie op de N16 betrapten we ook nog een chauffeur die aan het bellen was achter het stuur”, besluit de politie.