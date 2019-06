Trucker met ADR-lading niet in orde: boete van 550 euro TVDZM

18 juni 2019

16u20 0

De lokale politiezone Klein-Brabant heeft een vrachtwagenchauffeur een boete gegeven van 550 euro. De trucker bleek niet in orde te zijn tijdens het vervoeren van een ADR-lading, een gevaarlijke lading. De verkeerspolitie van de politiezone Klein-Brabant controleerde in totaal negen vrachtwagenchauffeurs. Het belooft ook in de toekomst gelijkaardige controles uit te voeren. “Gelet op de sterke aanwezigheid van het vrachtverkeer langs de N16 en de N17 zullen we deze blijven organiseren. Wij werken hiervoor samen met het Agentschap Wegen en Verkeer”, besluit de lokale politiezone.