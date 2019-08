Toon en Joyce wandelen eerste Dodentocht voor 'De Kleine Strijders’ Els Dalemans

09 augustus 2019

21u09 0 Bornem Toon Verheijen, die voor deze krant werkt als regiojournalist, en zijn vrouw Joyce De Sager stappen hun eerste Dodentocht. Met hun deelname zamelen ze geld in voor hun stichting ‘De Kleine Strijders’, die ze onlangs oprichtten. “We hopen 5.000 euro in te zamelen.”

“In september 2016 kregen we onze tweeling: Maartje en Lise. De linkerhelft van het hart van Maartje bleek niet volgroeid, ons dochtertje moest meteen verschillende zware operaties ondergaan. Ook wij brachten zo heel wat tijd in het ziekenhuis door, en we merkten dat er niet altijd geschikte begeleiding is voor de naasten van kinderpatiëntjes”, klinkt het.

Medaille

“Met onze stichting willen wij ook het verblijf van broertjes, zusjes en ouders in een ziekenhuis aangenamer maken. We denken aan aangepast speelgoed voor de kleintjes en een medaille omdat ze zo’n goede broer of zus zijn, meer comfort op de kamer voor ouders...”

“Onze deelname aan de Dodentocht is onze eerste inzamelactie voor ‘De Kleine Strijders’. We stappen met een ploeg van 8, waaronder de burgemeester van Turnhout. De andere wandelaars hebben Dodentocht-ervaring, voor ons is dit de grote vuurdoop. We hebben getraind en kregen ontelbaar veel tips, maar uiteindelijk zullen we onderweg pas merken hoe ons lichaam reageert op deze 100 kilometer.”

Meer info op www.dekleinestrijders.be