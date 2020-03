Toerisme Klein-Brabant bundelt horecazaken met afhaalmaaltijden op website: “Hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden” Els Dalemans

18 maart 2020

12u37 8 Bornem Toerisme Klein-Brabant- Scheldeland en de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands bundelen samen alle lokale horecazaken die afhaalmaaltijden aanbieden of aan huis leveren. “Op vlak van toerisme is nu maar weinig mogelijk, daarom zochten we een andere manier om ons steentje bij te dragen. Met deze actie willen we onze lokale zaken een hart onder de riep steken in deze moeilijke tijden”, zegt toeristisch coördinator Karin De Mulder.

“Ook wij hebben, naar aanleiding van het coronavirus, besloten om ons infokantoor ‘Het Landhuis’ in Bornem en onze infopunten ‘Glazen Huis’ en ‘Fort Liezele’ in Puurs-Sint-Amands te sluiten. Al zeker tot en met zondag 19 april werken we achter gesloten deuren. We kunnen nog wat brochures afwerken, dagtochten samenstellen… Maar op dit moment, met de eerste voorjaarszon, zouden we volop ons toeristisch seizoen moeten opstarten. Dat is nu natuurlijk niet mogelijk, daarom gingen we op zoek naar een manier om onze lokale horeca toch wat aandacht te geven.”

Afhaalmaaltijden

“Samen met de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands lanceerden we een oproep naar de Klein-Brabantse horecazaken. We vroegen hen wie afhaalmaaltijden of leveringen aan huis aanbiedt, nu ze gedwongen de deuren moeten sluiten. De reacties stroomden binnen, onze eerste lijst is klaar. In de loop van de komende dagen en weken blijven we aanpassen waar nodig, zodat wie geen zin heeft om zelf te koken een duidelijk overzicht heeft en weet waar je bij wie terecht kan.”

Economische schade

“We hopen dat we met deze actie de economische schade bij onze horecazaken een beetje kunnen beperken. Het is heel tegennatuurlijk voor ons om sociale contacten af te raden, want wij promoten net het hele jaar door om naar buiten te gaan en dingen te doén. Maar vanzelfsprekend vragen ook wij nu om ook bij het afhalen de coronamaatregelen nauwgezet op te volgen: voldoende afstand houden, contactloos betalen, en iemand anders laten afhalen wanneer je je niet goed voelt.”

De volledige lijst met deelnemende horecazaken vind je op http://www.toerismekleinbrabant.be/een-hart-voor-horeca/