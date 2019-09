Tientallen senioren sporten samen in Breeven: “Doel is zo lang mogelijk actief blijven” Els Dalemans

19 september 2019

18u19 1 Bornem Naar jaarlijkse traditie was recreatiedomein Breeven in Bornem donderdag weer het decor voor de jaarlijkse seniorensportdag. Enkele dappere deelnemers waagden zich zelfs aan een les zelfverdediging.

“Alle 55-plussers konden deelnemen aan fiets- en wandeltochten, volksdansen, badmintonnen, zumba, petanquen en meer. Naast dat klassieke aanbod proberen we jaarlijks ook een nieuwe sport aan te bieden, en dit keer gingen we voor een initiatie zelfverdediging in onze gloednieuwe vechtsportzaal”, zegt Marc Vlogaert van de Bornemse sportdienst.

Blijven bewegen

“We vonden dit wel een gepaste activiteit voor deze doelgroep, maar de opkomst was eerder laag. We hopen dat de deelnemers van dit jaar hun ervaringen met de anderen zullen delen zodat we de activiteit volgend jaar voor meer senioren kunnen organiseren. Dat is immers ook het doel van de seniorensportdag: mensen laten proeven van een sport die ze nog niet kennen, zodat ze kunnen zien wat hen het beste ligt en ze ook op latere leeftijd blijven bewegen.”

Met 90 deelnemers lokte de seniorensportdag minder volk dan in 2018. “Vorig jaar telden we 30 deelnemers meer. Mogelijk heeft dit alles te maken met de seniorenreis, die vrijdag op de planning staat. Twee activiteiten op één week is voor velen te moeilijk om te combineren met bijvoorbeeld de opvang van de kleinkinderen. We moeten in de toekomst dus meer rekening mee houden met de drukke agenda’s van onze senioren”, besluit Vlogaert.