Tieners speelpleinwerking voeren campagne om geluidsinstallatie te winnen Wannes Vansina

16 juli 2019

17u12 8

Maak een filmpje waaruit blijkt waarom jij je inzet voor de speelpleinwerking in jouw buurt en maak kans op een feestpakket ter waarde van 450 euro inclusief een mobiele geluidsinstallatie. Die uitdaging van de Vlaamse dienst speelpleinwerk nemen de jongens en meisjes van de speelpleinwerking in Bornem niet licht op. Vorige week maakten de tieners een video om deze op de valreep in te sturen. Intussen voeren ze een nek-aan-nekrace met een speelplein uit Wingene (West-Vlaanderen). Om likes te ronselen, trokken ze naar de markt en voeren ze campagne op sociale media. Zelfs minister Sven Gatz werd getagd. “Benieuwd of die ons filmpje ook leuk vindt”, klinkt het. De tieners kunnen de prijs goed gebruiken. “We hebben elk jaar een budget van 1.500 euro om zaken aan te kopen, dus die prijs scheelt wel wat. Bovendien hebben we niet echt iets om het lokaal aan te kleden”, zegt jeugdconsulent Stefan de Keyser. Liken kan nog tot en met morgen woensdag om 12 uur.